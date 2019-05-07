Во Владимире 240 человек написали «Диктант Победы»
7 мая Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых стал площадкой для всероссийской акции «Диктант Победы», который проходил в стране впервые.
Проверить свои знания пришли студенты, преподаватели ВлГУ, учащиеся владимирских школ и жители города - все, кто пожелал проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба ВлГУ, перед началом диктанта на региональных площадках включили трансляции из Музея Победы - в нем почетные гости объявили старт мероприятия.
Каждый участник получил пронумерованные бланки с заданиями и бланки для заполнения. На выполнение 20 заданий отводилось 45 минут. Итоги «Диктанта Победы» будут известны 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU