Во Владимире 240 человек написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-07T17:40:05+03:00

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7 мая Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых стал площадкой для всероссийской акции «Диктант Победы», который проходил в стране впервые.

Проверить свои знания пришли студенты, преподаватели ВлГУ, учащиеся владимирских школ и жители города - все, кто пожелал проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ВлГУ, перед началом диктанта на региональных площадках включили трансляции из Музея Победы - в нем почетные гости объявили старт мероприятия.

Каждый участник получил пронумерованные бланки с заданиями и бланки для заполнения. На выполнение 20 заданий отводилось 45 минут. Итоги «Диктанта Победы» будут известны 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU