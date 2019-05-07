2019-05-07T17:02:24+03:00
Общество

Марина Чекунова проверила ремонт больницы в Струнино

И строительство ФОКа в Балакирево
Артём Черепанов
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6 мая врио вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова проверила ход ремонта больницы в Струнино, строительство ФОКа в Балакирево и восстановление после пожара школы № 34 в поселке Красное Пламя.

В настоящее время ремонт трёх из пяти зданий больничного городка в Струнино полностью завершён, оставшиеся два здания будут отремонтированы до конца 2019 года.

Обсуждался проблемный вопрос финансирования возведения ФОКа в посёлке Балакирево. Контракт на сумму почти 100 млн рублей на строительство этого объекта был заключён в прошлом году. Однако строительные работы были перенесены на 2019 год из-за затягивания разработки проектно-сметной документации. Для принятия взвешенного решения по этому вопросу в областной администрации будут проанализированы все документы, имеющие отношение к строительству объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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