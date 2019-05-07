Кольчугинская прокуратура обнаружила сайт по продаже поддельных документов

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-07T16:36:39+03:00

По решению суда сайт будет заблокирован

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Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой был выявлен интернет-сайт, рекламирующий приобретение поддельных бланков ОСАГО. По правилам обязательного страхования только страховой полис является документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, он оформляется страховщиком по установленной форме.

Кольчугинский межрайонный прокурор направил иск в суд с требованием запретить данный сайт. Иск прокурора был удовлетворен. На основании решения суда сайт будет заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU