2019-05-07T16:15:38+03:00
Происшествия

В суздальской квартире загорелая кровать с постельным бельем

Пострадала женщина, которая была в квартире
Валерия Рудометова
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Утром 7 мая в Суздале загорелась квартира на бульваре "Всполье". В результате пожара сгорели постельные принадлежности, огонь также задел стены и кровать. В квартире находилась женщина, ее успели спасти. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра, сообщает пресс-служба МЧС.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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