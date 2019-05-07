В суздальской квартире загорелая кровать с постельным бельем
Пострадала женщина, которая была в квартире
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Утром 7 мая в Суздале загорелась квартира на бульваре "Всполье". В результате пожара сгорели постельные принадлежности, огонь также задел стены и кровать. В квартире находилась женщина, ее успели спасти. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра, сообщает пресс-служба МЧС.
К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU