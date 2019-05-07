2019-05-07T15:33:17+03:00
Происшествия

В Александрове погиб 15-летний подросток, надышавшийся из газового баллончика

Старший брат пытался его остановить, но тот убежал
Артем Бердник
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Следственный комитет России по Владимирской области займется проверкой обстоятельств гибели несовершеннолетнего жителя Александрова.

5 мая 15-летний подросток пошел со своим братом и друзьями погулять в лес. В какой-то момент мальчик достал баллон с газом для заправки портативных туристических плит, и стал вдыхать пары газа. Брат попытался вырвать у подростка баллон из рук, но несовершеннолетний побежал, потерял сознание и упал.

На место незамедлительно вызвали «скорую» помощь. Врачи были вынуждены констатировать смерть подростка.

О том, что мальчик имел вредные привычки, родители знали. Они пытались ему помочь, но не справлялись с ситуацией. Школьник состоял на учете врача-нарколога. Следственный комитет оценит обстоятельства гибели подростка, в том числе обратив внимание и на работу органов профилактики с мальчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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