2019-05-07T14:52:46+03:00
Общество

Владимирка отсудила деньги у образовательного центра

Женщина, не оценившая качество преподавания, получит 55 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Жительница Владимира решила подтянуть английский язык и обратилась в один из образовательных центров, преподающих иностранные языки. Чтобы оплатить обучение, стоившее 67 тысяч рублей, женщина взяла кредит в банке на пятнадцать месяцев. Однако пройдя один уровень обучения, горожанка осталась недовольна уровнем преподавания, посчитав, что занятия проводились в спешке, в больших группах с обучающимися разного языкового уровня ,а финальный тест не проверял реальные знания. Договор расторгли, при этом сторону подписали соглашение о возврате неиспользованной суммы – 23 тысяч рублей - в течение десяти дней с даты подписания соглашения. Однако в положенный срок деньги не вернули, и женщина обратилась во Фрунзенский районный суд. По решению суда ей не только должны вернуть эти деньги, но проценты за пользование чужими деньгами в размере двух тысяч, штраф – пятнадцать тысяч рублей, а также пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и десять тысяч за оплату услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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