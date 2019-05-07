Владимирцев приглашают на встречу с ветеранами
На Никитском бульваре пройдет праздничный вечер
Изменить размер текста:
8 мая в 17 часов на Никитском бульваре пройдет праздничная программа «За день до Победы».
Владимирцев ждут: встречи с ветеранами,мастер-класс по танцам военных лет, выставка фотографий и экспонатов поискового движения, полевая кухня, фотозона, онлайн поиск участников ВОВ, парк виртуальной реальности.
Не упустите возможность стать участником творческого вечера, исполнить песни военных лет, прочитать стихотворение или прозу!
ИСТОЧНИК KP.RU