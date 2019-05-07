Владимирцев приглашают на встречу с ветеранами

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-07T14:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

8 мая в 17 часов на Никитском бульваре пройдет праздничная программа «За день до Победы».

Владимирцев ждут: встречи с ветеранами,мастер-класс по танцам военных лет, выставка фотографий и экспонатов поискового движения, полевая кухня, фотозона, онлайн поиск участников ВОВ, парк виртуальной реальности.

Не упустите возможность стать участником творческого вечера, исполнить песни военных лет, прочитать стихотворение или прозу!

ИСТОЧНИК KP.RU