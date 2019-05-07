2019-05-07T14:10:18+03:00
Общество

Иностранные военные не приедут в Муром на "Открытую воду"

Соревнования пройдут с 20 июня по 1 июля
Алексей СУХОВ
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Сайт Министерства обороны сообщает, что в соединениях инженерных войск Вооруженных Сил завершились отборочные этапы на Всеармейский конкурс армейских игр «Открытая вода»-2019. Соревнования, по традиции, пройдут в Муроме.

В играх примут участие 8 команд от военных округов и воинских частей. Всего в «Открытой воде» в этом году будет задействовано более 1000 военнослужащих и 300 единиц инженерной техники.

"Открытая вода" будет проходить с 20 июня по 1 июля. Как сообщает интернет-портал Муром.24, в этом году в соревнованиях не будут принимать участие иностранные военные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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