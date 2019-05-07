Владимирские полицейские вместе с детьми написали письма-поздравления ветеранам войны

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-07T13:52:18+03:00

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В преддверии Дня Победы сотрудники полиции пришли в гости к воспитанникам владимирских детских садов №12 и №48. В рамках Акции "Письмо ветерану" гости поговорили с детьми о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих коллегах - сотрудниках милиции, которые, вернувшись с войны, продолжили службу на фронтах борьбы с преступностью.

Ребята с большим интересом поддержали беседу, рассказав гостям о том, что им известно о войне, а также о своих родных, которые в настоящее время служат в правоохранительных органах. Затем дети записали трогательные видеопоздравления для всех ветеранов.

- В завершение встреч вместе со взрослыми мальчишки и девчонки подготовили праздничные открытки и письма, которые будут вручены ветеранам ОВД - участникам Великой Отечественной войны на торжественном митинге, посвященном Дню Победы, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU