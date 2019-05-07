Во Владимире наркоторговец подал в суд на полицейских, которые его задержали

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-07T13:49:24+03:00

В иске мужчина указал, что полицейские избили его и разбили стекло его машины

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В обоснование исковых требований мужчина разъяснил, что в сентябре 2017 года во Владимире его остановили полицейские, которые разбили стекло его машины и избили самого задержанного. По словам истца, сотрудник полиции сел в его «Мазду» и поехал на ней в отделение. Мужчина требовал с правоохранительных органов 50 тысяч рублей.

Представитель УМВД России по Владимирской области пояснила, что у полицейских была информация о том, что истец планировал продавать наркотики на территории Владимирской области. Сотрудники преследовали автомобиль «Мазда» вплоть до Коврова. На светофоре водитель отказался выйти и заблокировал двери. Из-за этого полицейским и пришлось разбивать боковое стекло, чтобы задержать водителя и пассажира.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ленинской суд вынес приговор — 8 лет тюрьмы. Действия полицейских не были признаны противоправными, а стекло, по мнению суда, сломать было необходимо для задержания преступника. В удовлетворении иска было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU