Во Владимире задержали банду наркоторговцев с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-07T12:49:28+03:00

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Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении троих местных жителей 36, 42 и 43 лет. Двое мужчин и женщина обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По информации УМВД России по Владимирской области, у задержанных изъяли более двух килограмм героина.

При силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» наркоторговцев задержали в марте текущего года. На тот момент у них с собой было 50 пакетов с веществом, в салоне их автомобиля нашли также упаковочные материалы. Уже дома у задержанных нашли еще 1 килограмм 300 грамм все того же героина.

Оказалось, что и это не конец. В тайнике на территории Киржачского района у владимирцев нашли еще почти килограмм опиумного наркотика. В полиции установили, что весь порошок они планировали сбывать мелкими партиями на территории области. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, следователи выясняют, откуда они приобретали героин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/707226" frameborder="0"></iframe> Задержание партии героина во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU