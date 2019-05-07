2019-05-07T12:49:28+03:00
Происшествия

Во Владимире задержали банду наркоторговцев с крупной партией героина

Суммарно у задержанных обнаружили около двух килограмм этого вещества
Артем Бердник
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Следственное управление УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении троих местных жителей 36, 42 и 43 лет. Двое мужчин и женщина обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По информации УМВД России по Владимирской области, у задержанных изъяли более двух килограмм героина.

При силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» наркоторговцев задержали в марте текущего года. На тот момент у них с собой было 50 пакетов с веществом, в салоне их автомобиля нашли также упаковочные материалы. Уже дома у задержанных нашли еще 1 килограмм 300 грамм все того же героина.

Оказалось, что и это не конец. В тайнике на территории Киржачского района у владимирцев нашли еще почти килограмм опиумного наркотика. В полиции установили, что весь порошок они планировали сбывать мелкими партиями на территории области. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, следователи выясняют, откуда они приобретали героин.

Задержание партии героина во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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