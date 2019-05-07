2019-05-07T12:46:26+03:00
Общество

Проспект Ленина во Владимире закроют для парковки

Илья АРХИПОВ
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Город готовится к мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. Уже 7 мая часть проспекта Ленина перекроют для репетиции праздничных мероприятий. А 8 и 9 мая власти города и Госавтоинспекция Владимира настоятельно просят автовладельцев не оставлять машины вдоль этой улицы. Под временный запрет парковки попадает участок проспекта от гостиницы "Заря" до площади Победы. Оставленные здесь автомобили будут перемещать для обеспечения безопасности участников праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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