Житель Кольчугинского района повторно попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-07T12:32:30+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники ГИБДД по Кольчугинскому району в конце апреля остановили «ВАЗ-21412» без номеров. Водитель машины показался полицейским пьяным, что подтвердили результаты освидетельствования.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что месяцем ранее задержанный 33-летний житель одного из районных поселков уже попадался пьяным за рулем, за что был арестован на 12 суток. По информации УМВД России по Владимирской области, в его отношении было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU