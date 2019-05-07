Житель Кольчугинского района повторно попался пьяным за рулем
Ему грозит до двух лет тюрьмы
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Сотрудники ГИБДД по Кольчугинскому району в конце апреля остановили «ВАЗ-21412» без номеров. Водитель машины показался полицейским пьяным, что подтвердили результаты освидетельствования.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что месяцем ранее задержанный 33-летний житель одного из районных поселков уже попадался пьяным за рулем, за что был арестован на 12 суток. По информации УМВД России по Владимирской области, в его отношении было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU