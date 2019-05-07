7 мая во Владимире изменятся маршруты общественного транспорта
7 мая во Владимире пройдет репетиция парада Победы. В связи с этим с 20.00 до 22.00 будут изменены маршруты движения общественного транспорта в городе Владимире.
Троллейбусные маршруты будут следовать:
№ 1 - театр "Разгуляй" - Золотые ворота.
№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.
№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.
№ 8 - "Рябинка" - проспект Строителей — улица Горького - Золотые ворота.
Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU