2019-05-07T11:22:15+03:00
Общество

7 мая во Владимире изменятся маршруты общественного транспорта

Но только на время репетиции парада
Алексей СУХОВ
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7 мая во Владимире пройдет репетиция парада Победы. В связи с этим с 20.00 до 22.00 будут изменены маршруты движения общественного транспорта в городе Владимире.

Троллейбусные маршруты будут следовать:

№ 1 - театр "Разгуляй" - Золотые ворота.

№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.

№ 8 - "Рябинка" - проспект Строителей — улица Горького - Золотые ворота.

Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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