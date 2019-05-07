2019-05-07T10:51:44+03:00
Происшествия

В Коврове в квартире произошел взрыв бытового газа

Пострадал 85-летний пенсионер
Ольга МАКАРОВА
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ЧП произошло около полудня 6 мая в многоэтажке по улице Циалковского в городе оружейников.

По предварительной информации, сильный хлопок в квартире произошел из-за утечки бытового газа в результате повреждения шланга. В момент происшествия в жилище находился 85-летний пенсионер. Как сообщают в региональном МЧС, от хлопка в квартире выбило окна.

С ожогами лица и кистей рук мужчину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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