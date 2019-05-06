Во Владимирской области 592 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:07 2019-05-06T21:07:32+03:00

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С этого года ветераны Великой Отечественной войны будут ежегодно по случаю Дня Победы получать выплаты по 10 тысяч рублей. Ранее подобные выплаты были единовременными.

Отделение ПФР по Владимирской области уже провело всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В 33 регионе ее получат 592 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Выплата будет осуществляться в течение мая 2019 года.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU