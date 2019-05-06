2019-05-06T21:03:30+03:00
Спорт

Владимирские самбисты завоевали 10 медалей на II этапе летней Спартакиады России среди учащихся

Турнир стал отборочным на финал Спартакиады
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Самбисты Владимирской области завоевали 10 медалей на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России, проводившемся среди 16 субъектов ЦФО с 27 по 30 апреля в городе Раменском Московской области.

В турнире участвовали более 400 юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Владимирскую область представляли 18 спортсменов, 10 из которых завоевали следующие места:

1 место – Михаил Гоголев (г. Владимир), Елизавета Коровина (г. Юрьев-Польский), Анастасия Коноплёва (г. Муром).

2 место – Евгения Никифорова (г. Владимир).

3 место – Даниил Шариков (г. Владимир), Семен Князев (г. Муром), Егор Золотарев (г. Александров), Татьяна Волкова (г. Ковров), Анна Шагалова (г. Ковров), Кристина Воронова (г. Ковров).

Турнир стал отборочным на финал Спартакиады, который пройдет с 10 по 12 июля в Чебоксарах. От Владимирской области на соревнования отправятся три человека - обладатели золотых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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