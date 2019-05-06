2019-05-06T21:01:15+03:00
Звезды

Во Владимире состоится хоровой фестиваль «На волне Великой Победы»

Перед владимирцами выступят больше 10 хоровых коллективов
Алексей СУХОВ
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7 мая во владимирском Доме культуры молодежи (ул. Мира, 55) состоится праздничный концерт лауреатов и участников фестиваля-конкурса «На волне Великой Победы», посвященного 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В фестивале принимают участие более 10 хоровых коллективов из Владимира и Владимирской области. В конкурсной программе - песни военных лет, русские народные и авторские произведения, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Начало концерта в 9.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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