Студентка Владимирского базового медицинского колледжа победила на всероссийской олимпиаде профмастерства
Студентка Владимирского базового медицинского колледжа Ксения Панченко победила на всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности среднего профобразования «Сестринское дело».
Заключительный этап конкурса проходил в Омске, в нём участвовали 40 победителей региональных этапов. Финалисты соревновались в проведении сердечно-лёгочной реанимации, демонстрировали навыки владения медицинскими манипуляциями и выполняли различные тестовые задания.
Это далеко не первая победа учащихся Владимирского базового медицинского колледжа на межрегиональных конкурсах профмастерства. В 2015 – 2017 годах студентки колледжа Валерия Быкова, Ксения Коновалова и Татьяна Мусатова завоёвывали награды, в том числе высшей пробы.
А в 2018 году студентка Елизавета Веретенникова заняла первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход» на III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
ИСТОЧНИК KP.RU