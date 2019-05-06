2019-05-06T20:58:38+03:00
Общество

Студентка Владимирского базового медицинского колледжа победила на всероссийской олимпиаде профмастерства

В конкурсе участвовало 40 победителей региональных этапов конкурса
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой АВОфото предоставлено пресс-службой АВО
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Студентка Владимирского базового медицинского колледжа Ксения Панченко победила на всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности среднего профобразования «Сестринское дело».

Заключительный этап конкурса проходил в Омске, в нём участвовали 40 победителей региональных этапов. Финалисты соревновались в проведении сердечно-лёгочной реанимации, демонстрировали навыки владения медицинскими манипуляциями и выполняли различные тестовые задания.

Это далеко не первая победа учащихся Владимирского базового медицинского колледжа на межрегиональных конкурсах профмастерства. В 2015 – 2017 годах студентки колледжа Валерия Быкова, Ксения Коновалова и Татьяна Мусатова завоёвывали награды, в том числе высшей пробы.

А в 2018 году студентка Елизавета Веретенникова заняла первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход» на III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

ИСТОЧНИК KP.RU

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