2019-05-06T18:57:37+03:00
Общество

Во Владимире впервые пройдет «Диктант Победы»

Написать его смогут все желающие
Ирина Мальцева
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Исторический диктант на ему событий Великой Отечественной войны пройдет во Владимире в ВлГУ (улица Горького, 87) 7 мая в 13:00, а регистрация желающих проверить свои знания начнется в 11:00. Еще одним городом ,где пройдет исторический диктант, станет Ковров, где в это же время горожане смогут написать его в Ковровской государственной технологической академии (ул. Маяковского, 19). «Диктант Победы» построен по системе ЕГЭ: участников ждут двадцать вопросов на знание фактов о кровопролитной войне 1941-1945 годов, на тринадцать из которых нужно выбрать ответ из предложенных вариантов, а на семь – написать краткий ответ самостоятельно. На выполнение заданий дается 45 минут, а перед началом участникам проведут инструктаж и раздадут бланки для заполнения. Также любой из желающих сможет поучаствовать в диктанте в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф 7 мая в 14:00. Узнать свои результаты можно будет на том же сайте 12 июня по индивидуальному номеру, который присвоят каждому участнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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