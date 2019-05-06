2019-05-06T17:26:06+03:00
Общество

Директор ВСМЗ открыла выставку в Сирии

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для ее три репродукции икон
Артём Черепанов
Поделиться:
Светлана Мельникова в Сирии. Фото: пресс-служба ВСМЗСветлана Мельникова в Сирии. Фото: пресс-служба ВСМЗ
Изменить размер текста:

28 апреля в день празднования православной пасхи генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла выставку работ владимирских и крымских художников на базе ВС РФ с Сирии. На ней в числе прочих были представлены работы известных владимирских художников Дмитрия Холина и Владимира Хамкова.

Пресс-служба ВСМЗ отмечает, что кроме Светланы Мельниковой в Сирии побывал и заместитель генерального директор по развитию музея Александр Капусткин. Также ВСМЗ передал для экспозиции репродукции трех икон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области 592 инвалида и участника Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей
Владимирские самбисты завоевали 10 медалей на II этапе летней Спартакиады России среди учащихся
Во Владимире состоится хоровой фестиваль «На волне Великой Победы»
Студентка Владимирского базового медицинского колледжа победила на всероссийской олимпиаде профмастерства
Во Владимире впервые пройдет «Диктант Победы»
В Муромском и Меленковском районах изъяли паленый алкоголь на 8 миллионов рублей
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на улице Чайковского
Сельское хозяйство Владимирской области будет курировать Максим Бруснецов
Известные спортсмены Владимирской области проведут мастер-классы в парке "Дружба"
Муромлянин, который убил лосиху, беременную двойней, попал под уголовное дело
Житель Судогодского района погиб, распиливая болгаркой 200-литровую бочку из-под ГСМ
Юрьев-Польская спортсменка Анастасия Хомячкова выиграла международный турнир по самбо
Во Владимире пройдет фестиваль по рукопашному бою памяти Александра Дедюшко
Жители Собинки осуждены за незаконную торговлю метанолом
Арбитражный суд запретил многоэтажную застройку на улице Комиссарова
Во Владимире 7 и 9 мая ограничат движение машин