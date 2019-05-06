Директор ВСМЗ открыла выставку в Сирии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-06T17:26:06+03:00

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для ее три репродукции икон

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28 апреля в день празднования православной пасхи генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла выставку работ владимирских и крымских художников на базе ВС РФ с Сирии. На ней в числе прочих были представлены работы известных владимирских художников Дмитрия Холина и Владимира Хамкова.

Пресс-служба ВСМЗ отмечает, что кроме Светланы Мельниковой в Сирии побывал и заместитель генерального директор по развитию музея Александр Капусткин. Также ВСМЗ передал для экспозиции репродукции трех икон.

ИСТОЧНИК KP.RU