Директор ВСМЗ открыла выставку в Сирии
Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для ее три репродукции икон
Светлана Мельникова в Сирии. Фото: пресс-служба ВСМЗ
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28 апреля в день празднования православной пасхи генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла выставку работ владимирских и крымских художников на базе ВС РФ с Сирии. На ней в числе прочих были представлены работы известных владимирских художников Дмитрия Холина и Владимира Хамкова.
Пресс-служба ВСМЗ отмечает, что кроме Светланы Мельниковой в Сирии побывал и заместитель генерального директор по развитию музея Александр Капусткин. Также ВСМЗ передал для экспозиции репродукции трех икон.
ИСТОЧНИК KP.RU