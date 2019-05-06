Сельское хозяйство Владимирской области будет курировать Максим Бруснецов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-06T16:17:28+03:00

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6 мая губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление о перераспределении полномочий между вице-губернаторами. Об этом сообщает издание "Владимирские ведомости". Вместо уволившегося из Белого дома Александра Трутнева курировать региональный агропром поручено врио первого вице-губернатора Максиму Брусенцову. Решение было ожидаемым после решения главы администрации Владимирской области сократить должность заместителя по сельскому хозяйству.

Напомним, Александр Трутнев написал заявление об отставке 25 апреля. После этого он проработал в администрации области еще две недели. В пресс-службе администрации региона сообщили, что решение с сокращением должности вице-губернатора по сельскому хозяйству связано с последовательной политикой сокращения расходов Белого дома. В частности, на зарплате вице-губернатора будет сэкономлено более 3 миллионов рублей.

Кроме аграрного сектора, Максим Брусенцов будет курировать работу департамента ветеринарии и региональной инспекции Гостехнадзора. Кроме того, из ведения вице-губернатора по налоговой и бюджетной политике Вячеслава Кузина Максиму Брусенцову передан департамент имущественных и земельных отношений.

Еще одному заместитель губернатора Александру Байеру передали кураторство на департаментом лесного хозяйства, департаментом строительства и архитектуры и региональной инспекцией стройнадхзора.

ИСТОЧНИК KP.RU