Известные спортсмены Владимирской области проведут мастер-классы в парке "Дружба"

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-06T14:52:28+03:00

Кроме того, в парке можно будет сдать нормы ГТО

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7 мая в парке "Дружба" пройдет физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни»

Его участниками станут губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, посол ГТО во Владимирской области, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Павел Кузнецов.

В рамках мероприятия состоится сдача норм ГТО по силовой гимнастике, стрельбе, бегу по пересеченной местности, спортивному ориентированию, скандинавской ходьбе (для участников старше 50 лет).

На каждой площадке испытаний известные спортсмены Владимирской области проведут мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU