Житель Судогодского района погиб, распиливая болгаркой 200-литровую бочку из-под ГСМ

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-06T13:34:38+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту гибели 58-летнего жителя поселка Тюрмеровка Судогодского района. 29 апреля он находился на приусадебном участке и решил приспособить под хозяйственные нужды 200-литровую бочку из-под горюче-смазочных материалов. Для этого он решил спились часть металлической бочки болгаркой. Во время работы из-под болгарки вылетела искра, от нее загорелись пары ГСМ и произошел взрыв.

По данным Следкома, мужчина получил множественные осколочные ранения в область шеи и лица. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU