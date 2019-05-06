Во Владимире пройдет фестиваль по рукопашному бою памяти Александра Дедюшко

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-06T12:03:42+03:00

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Всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти актера театра и кино Александра Дедюшко, трагически погибшего во Владимирской области, пройдут во Владимире 11 и 12 мая 2019 года. В рамках праздника состоится презентация Третьего фестиваля патриотического кино «Над гранью».

Вот программа предстоящего мероприятия:

11 мая, 11.30 – проведение соревнований.

12 мая, 11.00 – начало финальных поединков. 13.00 – церемония награждение победителей и призеров соревнований.

На фестиваль приглашены почетные гости, среди которых губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач, а также известные актеры театра и кино Анатолий Гущин, Сергей Горобченко, Сергей Холмогоров, режиссеры Игорь Мельников и Эдуард Раджепов, певицы Елизавета Курлович, Мали Седогина, телеведущие Геннадий Малахов, Улукбек Юлдашев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU