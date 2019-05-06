Жители Собинки осуждены за незаконную торговлю метанолом

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-06T11:19:07+03:00

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Три товарища с конца 2014 года осуществляли незаконный сбыт метанола, свободный оборот которого запрещен. Как рассказали в УФСБ России по Владимирской области, отравляющее вещество поступало на станцию «Ундол» Горьковской железной дороги и далее по фиктивным документам транспортировалось на места переработки, где производилась и незаконно сбывалась стеклоомывающая жидкость на основе ядовитого вещества. В феврале 2016 года в отношении трех мужчин, работавших в обществах с ограниченной ответственностью, возбудили уголовное дело, но в ходе расследования один из подозреваемых скрылся, его задержали и взяли под стражу только в январе прошлого года. В апреле этого года Собинский городской суд приговорил задержанного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. А двум его подельникам обвинительный приговор вынесли еще в мае прошлого года, один из них получил два с половиной года условно, другой – два года и три месяца условно. Все приговоры вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU