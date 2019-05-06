Арбитражный суд запретил многоэтажную застройку на улице Комиссарова

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-06T10:56:02+03:00

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Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск администрации города Владимира к ООО "Специализированному застройщику "Стройкомплекс" и запретил многоэтажную застройку на улице Комиссарова на месте бывшей фабрики игрушек "Суро". Кроме того, суд запретил управлению федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Владимирской области осуществлять какие-либо действия по регистрации участка, на котором планировалась застройка. В случае, есть дома все таки будут возведены, их признают самовольными постройками. Отметим, что пока во Владимире не снесли ни одного здания, построенного с теми или иными нарушениями.

О том, что на месте бывшей фабрики игрушек (ранее детский сад) могут быть возведены три многоэтажных дома (два дома в 16 этаже и один - в 18) стало известно в конце 2018 года после передачи градостроительных полномочий из ведения департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области управлению архитектуры администрации города Владимира. Жители района высказались против застройки, опасаясь нехватки мест в школах и детских садах, а также парковочных мест.

Отметим, что иск к администрации города пришлось подавать иск к застройщику дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU