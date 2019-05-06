Во Владимире 7 и 9 мая ограничат движение машин
Во время празднования Дня Победы перекроют дороги сразу в нескольких местах:
7 мая - с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Водителям предлагают ехать в объезд по федеральной дороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького;
9 мая движение ограничат с 09.00 до 13.00 также по проспекту Ленина, но до улицы Студеная гора. Объехать можно по трассе М-7, улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.
В этот же день с 9.45 до 11.15 перекроют участок от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской. И вечером 9 мая с 21.00 до 23.00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана.
ИСТОЧНИК KP.RU