Во Владимире 7 и 9 мая ограничат движение машин

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-06T09:52:01+03:00

7 мая - с 20.00 до 22.00, а 9 мая - с 9.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00

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Во время празднования Дня Победы перекроют дороги сразу в нескольких местах:

7 мая - с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Водителям предлагают ехать в объезд по федеральной дороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького;

9 мая движение ограничат с 09.00 до 13.00 также по проспекту Ленина, но до улицы Студеная гора. Объехать можно по трассе М-7, улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.

В этот же день с 9.45 до 11.15 перекроют участок от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской. И вечером 9 мая с 21.00 до 23.00 по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана.

ИСТОЧНИК KP.RU