Жительница Владимира, наехавшая на пенек, получит компенсацию

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-05T18:49:29+03:00

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Горожанка во дворе дома на проспекте Строителей наехала пень, оставшийся от спиленного дерева. В результате аварии автомобиль пострадал, и владимирка обратилась к управляющей компании, прося компенсировать расходы на ремонт. Платить добровольно в управляющей организации не захотели, и женщина обратилась в суд. Октябрьский районный суд встал на сторону истца, посчитав, что столкновение произошло на дворовой территории, за содержание которого отвечает именно управляющая компания. Теперь женщине не только возместят траты на починку машины, но и судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU