2019-05-05T14:17:47+03:00
Происшествия

В Судогде из окна выпал пятилетний мальчик

Следователи проверяют обстоятельства случившегося
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Су СК России по Владимирской области, около пяти часов вечера 3 мая дошкольник остался в комнате без присмотра взрослых. Пока мама отошла на кухню приготовить еду для сынишки, ребенок забрался на стол, оттуда перелез на подоконник, открыл пластиковое окно и, не удержавшись, выпал с третьего этажа на землю. Мальчика с переломами немедленно увезли в областную детскую клиническую больницу. По мнению следователей, криминалистов и полицейских, работавших на месте происшествия, дошкольник пострадал не так сильно потому, что упал на газон. Как рассказали в СУ СК России по Владимирской области, мальчик рос в благополучной семье, по словам отлучившейся на кухню мамы, сын очень подвижный, требует особого внимания, но у нее и мысли не было, что он сможет сам открыть окно. В прошлом году во Владимирской области из окна выпали двадцать пять малышей, трое из них погибли. В региональном Следкоме напоминают родителям, что безопасность детей помогут обеспечить специальные запоры для окон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире продавали творожную массу с кишечной палочкой
Под Вязниками пройдет Саврасовский мотокросс
Во Владимире временно перекроют дороги 7 и 9 мая
Жительницу Владимира осудили за незаконную торговлю алкоголем
Кольчугинское предприятие оштрафовали за заброшенные поля
Во Владимир вернется летняя погода
В Доброграде сгорела Audi A5
Пострадавшего от удара током вязниковского ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода
Антон Беляков вернулся во владимирскую политику
Во Владимир приедет Захар Прилепин
Во Владимире на пожаре пострадала пожилая женщина
В Вязниках мальчишку, залезшего на крышу вагона, ударило током
Во Владимирской области назвали лучших врачей 33 региона
Владимирские автолюбители поздравят ветеранов с 9 мая флэшмобом у гипермаркета "Лента"
В Муроме утром горел двухэтажный деревянный дом
Власти Владимирской области запретили застраивать парк за ДТЮ
Во Владимирской области за один день потушили три лесных пожара