В Судогде из окна выпал пятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-05T14:17:47+03:00

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По данным Су СК России по Владимирской области, около пяти часов вечера 3 мая дошкольник остался в комнате без присмотра взрослых. Пока мама отошла на кухню приготовить еду для сынишки, ребенок забрался на стол, оттуда перелез на подоконник, открыл пластиковое окно и, не удержавшись, выпал с третьего этажа на землю. Мальчика с переломами немедленно увезли в областную детскую клиническую больницу. По мнению следователей, криминалистов и полицейских, работавших на месте происшествия, дошкольник пострадал не так сильно потому, что упал на газон. Как рассказали в СУ СК России по Владимирской области, мальчик рос в благополучной семье, по словам отлучившейся на кухню мамы, сын очень подвижный, требует особого внимания, но у нее и мысли не было, что он сможет сам открыть окно. В прошлом году во Владимирской области из окна выпали двадцать пять малышей, трое из них погибли. В региональном Следкоме напоминают родителям, что безопасность детей помогут обеспечить специальные запоры для окон.

ИСТОЧНИК KP.RU