2019-05-05T13:21:49+03:00
Общество

Во Владимире продавали творожную массу с кишечной палочкой

Опасный продукт обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области
Ирина Мальцева
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В ходе проверке на предприятии взяли образцы растительно-творожной массы с ванилином и с курагой, произведенных «Ивановским молочно-жировым комбинатом». Лабораторные исследования показали, что в молочной продукции имеются несоответствия пор микробиологическому показателю – содержатся бактерии группы кишечной палочки, а это является нарушением требований технического регламента Таможенного союза. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора направили информацию в надзорные органы по Ивановской области, которые должны принять меры и оградить жителей от опасного продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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