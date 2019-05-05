2019-05-05T12:44:51+03:00
Спорт

Под Вязниками пройдет Саврасовский мотокросс

Традиционное соревнование, посвященное Дню Победы, стартует в сорок девятый раз
Ирина Мальцева
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В этом году мотокросс начнется 10 мая в 11:00 в деревне Серково Вязниковского района около озеро Саврасовское. В прошлом году в соревнованиях приняли участие почти семьдесят спортсменов, младшему из которых было всего восемь лет. Регистрация участников пройдет в день соревнованиях, всем желающим испытать свои силы при себе нужно будет иметь паспорт, спортивную страховку для дисциплины мотокросс, СНИЛС и полис, а несовершеннолетним спортсменам потребуется еще и нотариальное согласие от родителей. Кроме того, спортсменам предстоит внести стартовый взнос, а зрители смогут полюбоваться соревнованиями бесплатно. Победители соревнований получат памятные подарки и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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