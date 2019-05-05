Во Владимире временно перекроют дороги 7 и 9 мая

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-05T11:38:18+03:00

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Традиционно во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в городе временно приостанавливают движение транспорта на нескольких участках. Вечером 7 мая с 20:00 до 22:00 перекроют проспект Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобили направят в объезд по трассе М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира и Горького. 9 мая в первую половину дня, с 9:00 до 13:00, не получится проехать по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная гора вновь не получится. Водителям предложат отправиться в объезд по Пекинке, а также улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеной горе, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской. Еще раз проспект Ленина на участке от поворота на улице Чапаева до улицы Диктора Левитана перкроют 9 мая с 21:00 до 23:00. Кроме того, в День Победы с 9:45 до 11:15 для любого транспорта закроют улицу Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской, а водителям предложат объехать по улице Усти-на-Лабе.

ИСТОЧНИК KP.RU