2019-05-05T11:38:18+03:00
Общество

Во Владимире временно перекроют дороги 7 и 9 мая

Движения транспорта ограничат на несколько часов
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Традиционно во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в городе временно приостанавливают движение транспорта на нескольких участках. Вечером 7 мая с 20:00 до 22:00 перекроют проспект Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобили направят в объезд по трассе М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира и Горького. 9 мая в первую половину дня, с 9:00 до 13:00, не получится проехать по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная гора вновь не получится. Водителям предложат отправиться в объезд по Пекинке, а также улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеной горе, Дзержинского, Гражданской и Красноармейской. Еще раз проспект Ленина на участке от поворота на улице Чапаева до улицы Диктора Левитана перкроют 9 мая с 21:00 до 23:00. Кроме того, в День Победы с 9:45 до 11:15 для любого транспорта закроют улицу Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской, а водителям предложат объехать по улице Усти-на-Лабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Судогде из окна выпал пятилетний мальчик
Во Владимире продавали творожную массу с кишечной палочкой
Под Вязниками пройдет Саврасовский мотокросс
Жительницу Владимира осудили за незаконную торговлю алкоголем
Кольчугинское предприятие оштрафовали за заброшенные поля
Во Владимир вернется летняя погода
В Доброграде сгорела Audi A5
Пострадавшего от удара током вязниковского ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода
Антон Беляков вернулся во владимирскую политику
Во Владимир приедет Захар Прилепин
Во Владимире на пожаре пострадала пожилая женщина
В Вязниках мальчишку, залезшего на крышу вагона, ударило током
Во Владимирской области назвали лучших врачей 33 региона
Владимирские автолюбители поздравят ветеранов с 9 мая флэшмобом у гипермаркета "Лента"
В Муроме утром горел двухэтажный деревянный дом
Власти Владимирской области запретили застраивать парк за ДТЮ
Во Владимирской области за один день потушили три лесных пожара