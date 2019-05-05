2019-05-05T10:26:04+03:00
Происшествия

Жительницу Владимира осудили за незаконную торговлю алкоголем

Горожанка несколько раз попалась на нарушениях
Ирина Мальцева
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В начале ноября прошлого года женщина у себя дома продала полтора литра крепкого алкогольного напитка горожанину. Естественно, лицензии, разрешающей торговлю спиртосодержащей и алкогольной продукции, у нее не было. Как выяснилось, жительницу Владимира и раньше не раз ловили на аналогичных нарушениях и привлекали к административной ответственности. Приговором Октябрьского районного суда горожанке назначили четыре месяца исправительных работ с удержанием пятнадцати процентов заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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