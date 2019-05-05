Кольчугинское предприятие оштрафовали за заброшенные поля

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-05T09:48:56+03:00

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Нарушения выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, проверившие принадлежащие предприятию земли сельскохозяйственного назначения. Компании принадлежали девятнадцать земельных участков, общая площадь которых составляла более полутора тысяч гектаров. Но земли, предназначенные для сельского хозяйства, не использовали по назначению, они заросли травой и кустарниками. Предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей, дав два месяца, чтобы оплатить его. Обжаловать решение компания не стала. Однако и в положенный срок тоже не оплатило. Специалисты регионального управления Россельхознадзора обратились в суд, за неуплату вовремя штраф увеличили в два раза и теперь он составляет 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU