Во Владимир вернется летняя погода

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-04T15:41:28+03:00

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Ближайшие 4 дня, начиная с воскресенья 5 мая, обещают быть теплыми. Днем во Владимире будет солнечно, столбик термометра будет показывать от +22 до +24 градусов по Цельсию. Лишь в среду, 8 мая, прогнозируют небольшие осадки. Ночью в течение недели температура будет не опустится ниже +11 градусов.

Вс 5 мая

Днем: +20°

Ночью: +11°

Пн 6 мая

Днем: +25°

Ночью: +12°

Вт 7 мая

Днем: +25°

Ночью: +12°

Ср 8 мая

Днем: +22°

Ночью: +14°

ИСТОЧНИК KP.RU