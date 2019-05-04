Во Владимир вернется летняя погода
Остаток майских праздников будет солнечным
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Ближайшие 4 дня, начиная с воскресенья 5 мая, обещают быть теплыми. Днем во Владимире будет солнечно, столбик термометра будет показывать от +22 до +24 градусов по Цельсию. Лишь в среду, 8 мая, прогнозируют небольшие осадки. Ночью в течение недели температура будет не опустится ниже +11 градусов.
Вс 5 мая
Днем: +20°
Ночью: +11°
Пн 6 мая
Днем: +25°
Ночью: +12°
Вт 7 мая
Днем: +25°
Ночью: +12°
Ср 8 мая
Днем: +22°
Ночью: +14°
ИСТОЧНИК KP.RU