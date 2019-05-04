В Доброграде сгорела Audi A5

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-04T14:52:20+03:00

По словам автора видеозаписи, молодые люди застряли при попытке покинуть место своего пребывания

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На выезде из Доброграда загорелась иномарка. Водитель за рулем автомобиля Audi A5 долго не мог выбраться из грязи, машина буксовала, из-за чего в ней коротнула проводка и кузов вспыхнул.

По словам очевидцев, молодые люди приехали отдохнуть, однако Audi застряла на берегу реки. Находящимся рядом оставалось лишь наблюдать как полыхает кузов белой иномарки, надеясь, что бак не взорвется. Неизвестно, в какой срок приехали пожарные, а также, где находился хозяин машины.

ИСТОЧНИК KP.RU