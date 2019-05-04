Пострадавшего от удара током вязниковского ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода
Ранее мы писали о том, что около 16.30 2 мая в Вязниках 9-летний мальчик забрался на крышу вагона поезда и получил сильный удар током в 27000 вольт. Позднее машинист нашел чудом выжившего школьника и сразу вызвал скорую. По словам очевидцев, ребенок был еще в сознании.
Пострадавшего отвезли в ЦРБ города Вязники, где выяснилось, что у мальчика 90% тела покрыто ожогами 2-4 степени. В связи с тяжелым состоянием, он крайне нуждался в транспортировке в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Как только это стало возможно, бригада реаниматологов доставила его туда.
Владимир Сипягин заявил, что делает все, чтобы ребенок получил квалифицированную помощь.
- Эта трагедия в праздничные дни - прямое напоминание родителям об опасности нахождения детей без надзора. Впереди каникулы. Позаботьтесь о том, чтобы занять вашего ребенка интересным и развивающим делом. И расскажите ему о том, какую высокую цену приходится платить за "приключения", - добавил Губернатор Владимирской области.
Напомним, это не первый подобный случай, произошедший в области в этом году. 19 апреля на железной дороге рядом с Клязьминским мостом 12-летний подросток залез на вагон грузового поезда и получил смертельный разряд тока.
ИСТОЧНИК KP.RU