Антон Беляков вернулся во владимирскую политику

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-03T16:39:04+03:00

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2 мая на втором этапе конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Коврове 13 делегатов избрали председателем совета регионального отделения партии известного политика, экс-сенатора СФ Антона Беляков. Напомним, его кандидатуру предложило владимирским справедливоросам федеральное партийное руководство, но на конференции во Владимире 13 апреля делегаты неожиданно оказались против его кандидатуры.

Как сообщил источник, близкий к ситуации в партии, ни во Владимир, ни в Ковров Антон Беляков не приезжал.

Антон Беляков родился в 1972 году во Владимире. В 1997 году окончил Российский государственный медицинский университет, работал в московской клинике № 52. Депутат Госдумы пятого и шестого созывов, сенатор от администрации Владимирской области в Совете Федерации в 2013-2018 годах.

Отметим, ранее владимирское региональное отделение партии «Справедливая Россия» возглавлял бывший кандидат в губернаторы Владимирской области (занял третье место в первом туре) Сергей Бирюков.

ИСТОЧНИК KP.RU