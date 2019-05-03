Во Владимир приедет Захар Прилепин

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-03T16:22:09+03:00

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Во Владимир приезжает известный российский писатель Захар Прилепин. 22 мая в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника он презентует свою новую книгу.

Книга называется "Некоторые не поадут в ад". Она была издана в Москве в этом году. И сейчас писатель едет по России с представлением своего нового романа. Презентация начнетсч в 18.30. При этом изначально билеты продавались на другу дату. В ВСМЗ понимают, что для кого-то смена даты будет неудобной, поэтому там согласны принять назад билеты, если людям неудобна новая дата встречи с писателем. При этом все купленные ранее билеты действительны.

Одновременно с этим продолжается продажа оставшихся билетов. Купить их можно здесь. Стоимость билетов - 400-500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU