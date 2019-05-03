Во Владимир приедет Захар Прилепин
Во Владимир приезжает известный российский писатель Захар Прилепин. 22 мая в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника он презентует свою новую книгу.
Книга называется "Некоторые не поадут в ад". Она была издана в Москве в этом году. И сейчас писатель едет по России с представлением своего нового романа. Презентация начнетсч в 18.30. При этом изначально билеты продавались на другу дату. В ВСМЗ понимают, что для кого-то смена даты будет неудобной, поэтому там согласны принять назад билеты, если людям неудобна новая дата встречи с писателем. При этом все купленные ранее билеты действительны.
Одновременно с этим продолжается продажа оставшихся билетов. Купить их можно здесь. Стоимость билетов - 400-500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU