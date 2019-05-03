В Вязниках мальчишку, залезшего на крышу вагона, ударило током

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-03T15:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области ребенок пострадал от сильного удара током. 2 мая около 16.30 в Вязниках 9-летний мальчик каким-то образом умудрился забраться на крышу вагона и получил сильнейший удар током. В вязниковских соцсетях говорят о 27500 вольт.

Мальчика нашел машинист и вызвал скорую. К тому моменту, по словам очевидцев, ребенок еще был в сознании. Его отвезли в ЦРБ города Вязники. Однако в виду тяжелейших травм (говорят о 90 процентах ожогах всего тела, причем ожогах 2-4 степени) решается вопрос о переводе мальчика в нижегородский ожоговый центр.

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU