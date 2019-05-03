Владимирские автолюбители поздравят ветеранов с 9 мая флэшмобом у гипермаркета "Лента"

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-03T11:38:36+03:00

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Владимирские автолюбители традиционно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны флэшмобами. Будет такой и в этом году.

Как сообщают участники группы "Smotra Vladimir", флэшмоб они планируют организовать 4 мая у гипермаркета "Лента". Всех желающих принять участие в поздравлении приглашают приехать на своем автомобиле на парковку перед торговым центром к 18.00. Ориентиром для вас будет красная мазда с флагом.

Напоним, что в прошлом году эти же ребята также собирались у "Ленты". Тогда они с помощью машин собрали фигуры в форме звезды и цифры "9".

ИСТОЧНИК KP.RU