В Муроме утром горел двухэтажный деревянный дом
Загорелась квартира на первом этаже
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области
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В 8.34 3 мая загорелся двухэтажный деревянный дом в Муроме. В одной из квартир в доме №8 по улице Физкультурная начался пожар. Соседи тут же позвонили спасателям.
Тушить огонь поехали пожарные Муромского гарнизона. К их приезду из деревянных окон уже вовсю валил серый дом. Спасатели достаточно оперативно потушили пламя. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет.
Эвакуировать людей не пришлось. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU