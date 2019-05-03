2019-05-03T11:30:17+03:00
Происшествия

В Муроме утром горел двухэтажный деревянный дом

Загорелась квартира на первом этаже
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской областипредоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области
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В 8.34 3 мая загорелся двухэтажный деревянный дом в Муроме. В одной из квартир в доме №8 по улице Физкультурная начался пожар. Соседи тут же позвонили спасателям.

Тушить огонь поехали пожарные Муромского гарнизона. К их приезду из деревянных окон уже вовсю валил серый дом. Спасатели достаточно оперативно потушили пламя. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет.

Эвакуировать людей не пришлось. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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