2019-05-03T08:58:26+03:00
Общество

Власти Владимирской области запретили застраивать парк за ДТЮ

Губернатору Владимиру Сипягину предлагали построить там новый спортивный комплекс
Алексей СУХОВ
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Как сообщает официальная страница губернатора Владимирской области в социальной сети "ВКонтакте", областным властям было предложено построить в заброшенном городском парке около Дворца творчества юных во Владимире новый спортивный комплекс. Предприниматели хотели бы видеть его напротив "белого дома".

Однако Владимир Сипягин отказался от этой идеи. "В нашей областной столице и так не хватает зелёных зон! Мы должны защитить парк от застройки", написано в сообщении. Губернатор собирается заняться парком вплотную и уже поставил задачу врио вице-губернатора Александру Байеру начать диалог с мэрией Владимира по поводу парка.

Для начала в парке собираются навести порядок: сделать дорожки, расчистить территорию от бурьяна и сухостоя, поставить мусорные контейнеры и организовать регулярный вывоз их содержимого, установить лавочки. На это отводится пока месяц. После этого в долгосрочной перспективе парк собираются включить в проект "Комфортная среда". В его рамках здесь должн сделать освещение, очистить пруды, воплотить идеи ландшафтных дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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