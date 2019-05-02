2019-05-02T14:44:57+03:00
Происшествия

Жителя Судогды осудят за ложное сообщение о теракте

Он позвонил в ЕДДС и сказал, что взорвет образовательное учреждение
Валерия Рудометова
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В Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя, который сообщил об акте терроризма.

По данным суда, мужчина позвонил в «Единую дежурную диспетчерскую службу» и сообщил, что взорвет образовательное частное учреждение города Владимира. При этом в реальности у него не было намерения совершить эти действия.

Судебное заседание по делу назначено на 7 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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