Во Владимирской области пропал 41-летний мужчина

СЕГОДНЯ 20:35 2019-05-01T20:36:12+03:00

С 22 апреля его местонахождение не известно

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" Владимирской области просит оказать помощь в поисках пропавшего человека. 41-летний Егоров Сергей Николаевич из деревни Иваново Ковровского района пропал 22 апреля. С этого дня его местонахождение неизвестно.

Он, сообщают поисковики, может находиться в любом городе Владимирской области.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в черно-красную куртку, синие джинсы, черную футболку, черную кофту на молнии и черные ботинки.

Инфорг поиска - Екатерина. Связаться с ней можно по телефону 89209392241

Тема на форуме, где можно узнать о поисках, по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU