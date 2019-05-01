Во Владимирской области пропал 41-летний мужчина
Поисковый отряд "Лиза Алерт" Владимирской области просит оказать помощь в поисках пропавшего человека. 41-летний Егоров Сергей Николаевич из деревни Иваново Ковровского района пропал 22 апреля. С этого дня его местонахождение неизвестно.
Он, сообщают поисковики, может находиться в любом городе Владимирской области.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.
Был одет в черно-красную куртку, синие джинсы, черную футболку, черную кофту на молнии и черные ботинки.
Инфорг поиска - Екатерина. Связаться с ней можно по телефону 89209392241
Тема на форуме, где можно узнать о поисках, по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU