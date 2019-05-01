Несовершеннолетняя жительница Суздаля отработает 120 часов за украденный телефон

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-01T15:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Суздальским районным судом вынесен приговор несовершеннолетней девушке по статье "кража, совершенная с причинение значительного ущербы потерпевшему".

Судом установлено, что летом прошлого года девушка по пути домой увидела своего знакомого, который искал потерянный телефон. Увидев мобильный на земле, она подобрала его, а владельцу ничего не сказала. После она начала пользоваться устройством. Вскоре о том, у кого находится пропажа, выяснили полицейские. Только после этого девушка созналась, что присвоила чужую технику.

В ходе рассмотрения дела в суде подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью.Суд назначил несовершеннолетней подсудимой наказание в виде 120 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU