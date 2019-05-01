Несовершеннолетняя жительница Суздаля отработает 120 часов за украденный телефон
Суздальским районным судом вынесен приговор несовершеннолетней девушке по статье "кража, совершенная с причинение значительного ущербы потерпевшему".
Судом установлено, что летом прошлого года девушка по пути домой увидела своего знакомого, который искал потерянный телефон. Увидев мобильный на земле, она подобрала его, а владельцу ничего не сказала. После она начала пользоваться устройством. Вскоре о том, у кого находится пропажа, выяснили полицейские. Только после этого девушка созналась, что присвоила чужую технику.
В ходе рассмотрения дела в суде подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью.Суд назначил несовершеннолетней подсудимой наказание в виде 120 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU