В майские праздники владимирские инспекторы ГИБДД проведут "сплошные" проверки водителей
Они будут вылавливать тех, кто сел за руль по шафе
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В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции региона будут ловить водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии, сообщает УМВД по Владимирской области. В том числе будут проводить «сплошные» проверки в разных населенных пунктах региона.
Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения: если Вы владеете информацией о пьяном водителе, водителе, лишенном или не имеющим права управления автотранспортом, но севшим за руль, сообщить в полицию по телефону: (4922) 54-16-65.
ИСТОЧНИК KP.RU