Александровец задержал воровку на рынке

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-30T14:40:07+03:00

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В марте текущего года к Александру Абрамову, который работает охранником на рынке, обратилась женщина, сказав, что у нее из сумки украли кошелек. Женщина описала воровку и обратилась в полицию. Тем временем Александр стал просматривать записи с камер видеонаблюдения и узнал женщину, которая подходила по приметам. Он задержал ее на рынке и удерживал до приезда полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД, на 37-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело.

Охранника Александра вызвали в полицию, чтобы вручить подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU