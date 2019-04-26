2019-04-26T14:45:40+03:00
Общество

Владимирцы смогут признаться в любви на камеру

Нужно всего лишь прийти в парк Пушкина 28 апреля
Алексей СУХОВ
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В центре Владимира пройдут съемки для программы "Звездомания", посмотреть которую можно на интернет-портале "ЮНПРЕСС".

Сюжет "Я тебя люблю" будет посвящен чувствам. Владимирцам предложат позвонить близкому человеку и сказать заветные три слова. И все это снимут на камеру. Ведущим программы станет владимирский музыкант, участник проекта «Голос. Дети-5» на Первом канале Захар Усенко.

Кстати, именно благодаря ему, программу снимут во Владимире. Место встречи - памятник князю Владимиру в парке Пушкина. 28 апреля в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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